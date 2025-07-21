В Донецьку через проблеми з водою «міністрам» та іншим членам «ДНР» заборонили йти у відпустку

На окупованій частині Донецької області чиновникам заборонили йти у відпустку через проблеми з водопостачанням. Фото: ДАН

«Міністри» та голови муніципалітетів угруповання «ДНР» залишаться на робочих місцях, доки на окупованій території Донеччини спостерігається критична ситуація з водопостачанням. Про це сьогодні повідомили в угрупованні «ДНР».

«Очільник ДНР Денис Пушилін заборонив йти у відпустку членам Уряду ДНР та главам муніципалітетів до особливого розпорядження. Це рішення пов'язане із загостренням ситуації у водопостачанні. Останнім часом проблема водопостачання суттєво загострилася. Водна блокада, організована ОФУ, не дає змоги повною мірою забезпечити людей водою», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація ускладнюється спекотним літом та малосніжною зимою. Обміління водосховищ призвело до скорочення графіка подачі води в ряді міст, включаючи Донецьк і Макіївку.

Нагадаємо, раніше в угрупуванні «ДНР» оголосили, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень.

Критична ситуація з водопостачанням також зберігається у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську. При цьому без води залишаються не лише жителі тимчасово окупованих районів Донецької області — подібні проблеми мають і в Луганську.