У Торезі втекли «бойові» віслюки, яких тримали окупанти

«Бойові» віслюки, які втекли від російських військових, неспішно гуляють вулицями окупованого Тореза (Чистякове), Донецька область.

В окупованому місті Торез (Чистякове) Донецької області від російських військових втекли «бойові» віслюки. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.



«В окупантів звідкись втекли бойові осли і тепер бродять містом», — зазначив він.

«Бойові» віслюки, які втекли від російських військових, неспішно гуляють вулицями окупованого Тореза (Чистякове), Донецька область.

На кадрах, опублікованих місцевими жителями, видно трьох тварин, які неспішно гуляють вулицями й пасуться на узбіччі.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські військові використовували віслюків для перевезення спорядження, перевантажуючи їх до знемоги.