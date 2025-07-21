Не дали росіянам закріпитися на нових позиціях недалеко від кордону з Росією: ССО показали кадри

Українські військовослужбовці не дали російським окупантам закріпитись на нових позиціях поблизу кордону з Росією. Військові СЗГ здійснили наліт на окупантів.



«Під час виконання спеціальних завдань неподалік кордону з РФ, група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. В умовах інтенсивного вогню наші воїни змушені були відійти до безпечної зони», — йдеться у повідомленні.



Під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців армії РФ, які намагалися облаштувати нову позицію. Спроба росіян закріпитися біля зазнала фіаско.



Раніше ми писали, що на Лиманському напрямі на Донеччині бійці підрозділу Signum 93-ї бригади ЗСУ розбили автопарк росіян. Військовий транспорт агресора знищили FPV-дронами.

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