Ціни на матч «Шахтаря» в Польщі сягають 7 тис. грн

31 липня у Кракові відбудеться матч між «Шахтарем» і турецьким «Бешикташем».

На матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА між донецьким «Шахтарем» і турецьким «Бешикташем», який відбудеться 31 липня у Кракові, стартував продаж квитків. Про це повідомляють на офіційному сайті донецького клубу.



Гра відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана. Початок зустрічі — о 20:00 за центральноєвропейським часом (21:00 за Києвом).



Квитки пропонуються у двох категоріях: стандартній та VIP. Вартість становить від 55 до 79 злотих за стандартні місця і від 250 до 600 злотих за місця категорії VIP.

За офіційним курсом НБУ на 21 липня (1 польський злотий = 11,4397 грн), це відповідає таким сумам у гривні:

стандартна категорія: від 628 грн до 903 грн;

VIP-квитки: від 2 860 грн до 6 846 грн.

Як зазначається на сайті клубу, діє система динамічного ціноутворення: у міру скорочення кількості вільних місць певної категорії ціна може збільшуватися.



Зареєстровані вболівальники «Шахтаря» і власники абонементів ФК «Вісла» (Краків) можуть отримати знижку 20% за промокодом. Один покупець може придбати до чотирьох квитків.



Промокоди доступні за запитом на email [email protected] або за номером гарячої лінії 0800300314. Власники абонементів краківського клубу отримають їх через офіційну розсилку.

Раніше видання «Новини Донбасу» повідомляло, що на 18 липня вартість одного квитка сягала 1 375 гривень. Таким чином, навіть мінімальна ціна перевищує чверть встановленого в Україні прожиткового мінімуму (2 920 грн), а вартість квитків категорії VIP — більш ніж удвічі його величину.