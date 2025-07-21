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Депортовані з РФ українці влаштували протест на російсько-грузинському кордоні: одного з них побили

21 липня 2025, 17:16

Депортовані з РФ українці влаштували протест на російсько-грузинському кордоні: одного з них побили

Українці, депортовані із РФ, влаштували протест на російсько-грузинському кордоні. Фото: КорАСА Українці, депортовані із РФ, влаштували протест на російсько-грузинському кордоні. Фото: КорАСА

На прикордонному переході «Верхній Ларс» група українців, які раніше були депортовані з Росії, провела акцію у відповідь на важкі умови утримання, повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що люди вийшли з підвалу, де їх утримують, і зажадали забезпечити їм доступ до води та базової санітарії.

У підвалі, розташованому на території недобудованого терміналу «Даріалі», зараз перебуває близько 90 осіб — громадян України, депортованих із Росії.

Раніше ASTRA писала, що серед тих, хто там утримується, в тому числі є колишні в'язні з окупованих територій, люди з ВІЛ, туберкульозом, інвалідністю. Їх не годують та не надають медичної допомоги. Спальних місць не вистачає — їх менше 20. У приміщенні задушливо, стан багатьох погіршується, одна людина раніше вже опинилась у лікарні.

20 липня близько 70 людей вийшли на територію КПП і зажадали, зокрема, пустити їх до зони Duty Free, щоб купити воду. За їхніми словами, гуманітарної допомоги не вистачає, а на вулицю їх виводять лише на кілька хвилин на день.

Учасники акції також вимагали розділити хворих на туберкульоз та здорових — зараз вони перебувають в одному приміщенні.

Один із утримуваних повідомив ASTRA, що бачив, як людину відвели в окреме приміщення, одягли наручники та побили співробітники грузинської прикордонної служби.

«Вони [прикордонники] викликали поліцію, але оскільки ми не бунтували, а просто вийшли з підвалу, поліція особливо нічого не зробила», — сказав Володимир [ім'я змінено].

У МВС Грузії заявили, що відмовляються пускати цих людей на територію країни за міркувань держбезпеки. За даними відомства, більшість із них мають судимості за тяжкі чи особливо тяжкі злочини.

«Це підтверджується наданими довідками про звільнення з пенітенціарних установ. Крім того, вони самі заявляють, що відбували покарання у виправних установах Східної України за скоєні злочини. Відповідно, за міркувань держбезпеки їм було відмовлено у в'їзді на територію Грузії», — йдеться у заяві.

При цьому волонтери і самі утримувані наголошують, що серед тих, хто перебуває на КПП, є ті, хто не скоїв жодних злочинів і не має судимості.

Український міністр Андрій Сибіга звинуватив Росію у використанні депортацій як інструменту тиску та запропонував Москві депортувати українців одразу до кордону з Україною, а не відправляти їх до третіх країн.

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