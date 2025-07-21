Низка французьких компаній можуть розпочати виробництво дронів в Україні

Французькі компанії готові розпочати виготовлення дронів в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Глава держави провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, на якій обговорили оборонну допомогу, особливо потребу у засобах ППО, тренування наших воїнів, результати зустрічей у форматі «Рамштайн».



«Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно», — уточнив Зеленський.



Крім того, президент і міністр поговорили про санкції проти Росії та про переговори щодо вступу України до ЄС.



Раніше ми писали, що Зеленський 18 липня провів нараду з новим міністром оборони України Денисом Шмигалем і доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони.

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