ЗС РФ атакували авто в Степногірську FPV-дронами

Збройні сили РФ продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Запорізької області. У місті Степногірськ російські військові завдали удару по цивільному автомобілю за допомогою декількох FPV-дронів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Машина згоріла вщент. Водій встиг вистрибнути з транспорту», - повідомив він.
За попередніми даними, водій вижив. Спецслужби документують наслідки удару.
Нагадаємо, внаслідок атаки російського дрона на цивільний автомобіль у Запорізькій області постраждали троє людей.
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