Поліцейські під загрозою ударів російських дронів евакуювали людей із Покровська

Місце обстрілу у Покровську. Фото: кадр із відео

У місті Покровськ Донецької області ситуація критична. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Місто знаходиться під постійними російськими обстрілами, дороги зруйновані від авіаударів, на вулицях палаючі будинки.



«У небі безперервно літають ворожі дрони, які цілеспрямовано полюють на транспорт і людей. Через загрозу нових ударів кожна евакуація відбувається у прискореному темпі», – розповіли у поліції.



Цього разу екіпаж поліції «Білий янгол» вивозив людей із приватного сектору. Один з евакуйованих чоловіків отримав поранення внаслідок атаки дрона та потребував медичної допомоги.



Під час евакуації правоохоронці дізналися, що на одній із вулиць нещодавно стався обстріл, внаслідок чого загинули люди. Екіпаж одразу вирушив на місце, щоб перевірити, чи є постраждалі та надати допомогу.



«Чоловік загинув. І ще двоє. Поховали його на городі. Що мені тепер робити», – сказала місцева жителька.



Під час евакуації в небі знову з'явився БПЛА, який міг завдати удару. Перечекавши загрозу, поліцейські продовжили вивозити людей.

Нагадаємо, що у Покровську зруйнована вся критична та соціальна інфраструктура.