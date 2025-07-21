Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

МіГ-29 ЗСУ ударом GBU-39 знищив окупантів у підвалах

21 липня 2025, 19:32

МіГ-29 ЗСУ ударом GBU-39 знищив окупантів у підвалах

Момент удару авіабомб GBU-39 по підвалах з окупантами – точне влучання МіГ-29 ЗСУ. Момент удару авіабомб GBU-39 по підвалах з окупантами – точне влучання МіГ-29 ЗСУ.

МіГ-29 Збройних сил України знищив скупчення російських окупантів скиданням трьох керованих авіабомб GBU-39. Про це повідомляється в Telegram-каналі військової авіації YT29 JTacRomeo, де також опубліковано відповідне відео.

За даними каналу, ворог зосередився у двох підвалах, з'єднаних траншеєю, готуючись до штурму українських позицій. Прицільне скидання GBU-39 поклало край цим планам.

Попередньо, внаслідок авіаудару було ліквідовано до 20 російських військових. Деякі з тих, хто вижив, опинилися під завалами, і їх намагалися відкопати товариші по службі.

Однак українські Сили оборони завдали артилерійських ударів і застосували FPV-дрони, добивши ворога і зірвавши спробу порятунку.

Раніше український МіГ-29 точно вразив бомбою GBU-62 JDAM-ER будівлю з російськими військовими та боєкомплектом.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
скид авіабомб GBU-39 по ЗС РФ
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:13
У Торезі втекли «бойові» віслюки, яких тримали окупанти
15:37
В Донецьку через проблеми з водою «міністрам» та іншим членам «ДНР» заборонили йти у відпустку
11:07
Окупанти збирають дані на ТОТ під виглядом списання комунальних боргів
15:05
Донецьк, Макіївка та Маріуполь без води: «ДНР» переходить на обмежений режим подачі
14:07
Обіцяли сталь, а залишилися уламки: металургія Донбасу після захоплення РФ
10:42
Підлітків, які загинули в окупованому Бердянську, нагороджено посмертно
16:52
Захоплений Донецьк пообіді потрапив під обстріл
14:32
У районі ЗАЕС в окупованому Енергодарі видніється дим
19:13
У захопленому Шахтарському загинув чоловік через непогашену цигарку
18:09
«Суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві»
17:47
Окупанти змушують дітей вчити «правильну» російську
11:06
Щури захоплюють Маріуполь через зруйновану каналізацію — «Жовта Стрічка»
10:15
МіГ-29 ЗСУ знищив КСП росіян на окупованій Херсонщині
23:05
Через дефіцит води на окупованій Донеччині можуть бути проблеми з електрикою
22:08
У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»
19:58
На базі відпочинку в окупованій Луганщині страждають тварини — «прокуратура ЛНР» перевіряє
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
12:41
В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні
10:10
«АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині
08:00
«ДНР» затримала ще одного мешканця окупації — чоловіка звинуватили у переказі грошей на українські карти
усі новини
23:02
У Слов'янську загорівся двоповерховий будинок: рятувальники шість годин гасили масштабну пожежу
22:12
ЗСУ продовжують знищувати російські ДРГ у Покровську: у DeepState відповіли, як окупанти прорвалися у місто
21:45
Зеленський розповів, коли відбудуться нові переговори між Україною та Росією у Туреччині
21:13
Російська армія намагається зачепитися на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ
20:33
ГУР наземними дронами знищило близько сотні військових РФ на Покровському та Торецькому напрямках: унікальні кадри
19:51
Донецька область втрачає врожай через атаки російських військ – ДСНС
19:50
ЗСУ вдарили по С-300 у Бєлгородській області
19:32
МіГ-29 ЗСУ ударом GBU-39 знищив окупантів у підвалах
18:58
Боєголовку ракети Х-69 знайшли поруч із будинком у Києві
18:55
Поліцейські під загрозою ударів російських дронів евакуювали людей із Покровська
18:28
ЗС РФ атакували авто в Степногірську FPV-дронами
18:24
Зеленський назвав головні теми нових переговорів між Україною та Росією
17:50
Українські війська просунулися у Донецькій та Сумській областях – ISW
17:31
У Покровську зруйнована вся критична та соціальна інфраструктура – МВА
17:19
Низка французьких компаній можуть розпочати виробництво дронів в Україні
17:16
Депортовані з РФ українці влаштували протест на російсько-грузинському кордоні: одного з них побили
17:07
Ціни на матч «Шахтаря» в Польщі сягають 7 тис. грн
16:53
Донецький фронт: запеклі бої в районі Покровська та Лимана
16:26
Не дали росіянам закріпитися на нових позиціях недалеко від кордону з Росією: ССО показали кадри
16:23
Ще 12 сімей евакуйовано з-під обстрілів в Донецькій області
усі новини
ВІДЕО
Переговори України та Росії у Туреччині. Фото: «РІА Новини» Зеленський розповів, коли відбудуться нові переговори між Україною та Росією у Туреччині
21 липня, 21:45
Атака наземного дрона на російську позицію у Донецькій області. Фото: кадр із відео ГУР наземними дронами знищило близько сотні військових РФ на Покровському та Торецькому напрямках: унікальні кадри
21 липня, 20:33
Пожежа на полі з пшеницею. Фото: кадр із відео Донецька область втрачає врожай через атаки російських військ – ДСНС
21 липня, 19:51
ЗСУ вдарили по С-300 у Бєлгородській області ЗСУ вдарили по С-300 у Бєлгородській області
21 липня, 19:50
Місце обстрілу у Покровську. Фото: кадр із відео Поліцейські під загрозою ударів російських дронів евакуювали людей із Покровська
21 липня, 18:55
Низка французьких компаній можуть розпочати виробництво дронів в Україні Низка французьких компаній можуть розпочати виробництво дронів в Україні
21 липня, 17:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір