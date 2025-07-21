МіГ-29 ЗСУ ударом GBU-39 знищив окупантів у підвалах

МіГ-29 Збройних сил України знищив скупчення російських окупантів скиданням трьох керованих авіабомб GBU-39. Про це повідомляється в Telegram-каналі військової авіації YT29 JTacRomeo, де також опубліковано відповідне відео.
За даними каналу, ворог зосередився у двох підвалах, з'єднаних траншеєю, готуючись до штурму українських позицій. Прицільне скидання GBU-39 поклало край цим планам.
Попередньо, внаслідок авіаудару було ліквідовано до 20 російських військових. Деякі з тих, хто вижив, опинилися під завалами, і їх намагалися відкопати товариші по службі.
Однак українські Сили оборони завдали артилерійських ударів і застосували FPV-дрони, добивши ворога і зірвавши спробу порятунку.
Раніше український МіГ-29 точно вразив бомбою GBU-62 JDAM-ER будівлю з російськими військовими та боєкомплектом.
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