Донецька область втрачає врожай через атаки російських військ – ДСНС

Пожежа на полі з пшеницею. Фото: кадр із відео

Донецька область втрачає врожай через російські атаки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



З початку 2025 року в області зафіксували 17 пожеж на полях із зерновими культурами, 15 з яких спричинені обстрілами з боку російських військ. Також зафіксували три випадки займання стерні, два з яких внаслідок атак окупантів.



«Через ці злочинні дії знищено понад 200 гектарів пшениці та понад 13 гектарів стерні. Ворог намагається залишити українців без хліба, але наші рятувальники роблять все можливе, щоб зберегти врожай», – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що у місті Покровськ Донецької області зруйнована вся критична та соціальна інфраструктура.