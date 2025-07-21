Російська армія намагається зачепитися на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ

Ситуація поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

На Покровському та Новопавлівському напрямках – справжнє загострення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це елемент літньої кампанії та тиску, на які російські війська кидали основні свої зусилля останнім часом.



«Особливо Покровський напрямок, особливо їхня спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою. Наразі вони кидають великі зусилля просто на те, щоб зайняти якнайбільше території на Покровському напрямку на схід від Покровська та на південь від Костянтинівки, щоб зачепитися там хоч за якісь населені пункти. На це витрачається величезна кількість особового складу – насамперед піхоти», – розповів Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на Новопавлівському напрямку це схоже на спробу зачепитися за населені пункти в адміністративному прикордонні Донецької та Дніпропетровської областей.



«Ідея у тому, щоб продемонструвати хоч якусь реальну присутність у Дніпропетровській області чи принаймні на адміністративному кордоні, щоб усі ці їхні заяви, які звучать уже майже місяць, мали під собою якесь фактичне підтвердження. На це витрачається величезний особовий ресурс. На Покровському напрямку це все-таки більш стратегічні дії, це все-таки дії з більш логічною метою, а саме з метою створення загрози для Костянтинівки та Покровсько-Мирноградської агломерації», – додав він.

Нагадаємо, що українські війська просунулися у Донецькій та Сумській областях.