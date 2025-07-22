Через російський удар по Краматорську загинула 10-річна дитина, п'ятеро людей постраждали

Десятирічна дитина стала жертвою російського удару по Краматорську 22 липня. Фото з місцевих пабліків

У Краматорську Донецької області росіяни вдарили авіабомбою у житловий будинок та вбили дитину. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

«Вночі 22 липня росіяни вдарили КАБом по Краматорську. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.

Станом на 7:30 відомо про одного загиблого — це хлопчик 2015 року народження.

Ще п'ятеро людей постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога.