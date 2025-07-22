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Слов'янськ: 5 осіб поранено внаслідок ранкового обстрілу

22 липня 2025, 09:01

Слов'янськ: 5 осіб поранено внаслідок ранкового обстрілу

Наслідки російського обстрілу Слов'янська вранці 22 липня. Фото з місцевих пабліків Наслідки російського обстрілу Слов'янська вранці 22 липня. Фото з місцевих пабліків

Вранці у вівторок, 22 липня, місто Слов'янськ Донецької області зазнало російського обстрілу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Він зазначив, що обстріл стався близько 4:40.

«Перше влучання – у дорожнє покриття на вулиці Батюка, мікрорайон Лісний. Друге – у центрі, район вулиці Василівської», – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про п'ятьох поранених, розповів Лях.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, адмінбудівлю, корпус навчального закладу, автомобілі.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську Донецької області росіяни вночі вдарили авіабомбою у житловий будинок та вбили 10-річну дитину.

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