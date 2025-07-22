Вночі ППО збила 26 із 42 дронів

Російські окупанти в ніч проти 22 липня обстріляли територію України за допомогою 42 дронів з різних напрямків. Протиповітряна оборона збила 26 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 22 липня (з 23.00 21 липня) противник атакував 42 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — анексований Крим», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/придушила 26 російських БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.
Крім того, 7 БПЛА — локально втрачені/пригнічені РЕБ.
Також зафіксовано попадання 9 БПЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки)
на 3 локації.
Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області росіяни вдарили авіабомбою у житловий будинок та вбили дитину.
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