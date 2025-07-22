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Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок

22 липня 2025, 09:44

Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок

Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок

Влада Росії готує черговий пакет репресивних законів, який вдарить по різних сферах життя громадян — від роботи в інтернеті до допомоги бездомним тваринам і використання власних дачних ділянок.

Особлива увага приділяється не лише жителям Росії, а й населенню на тимчасово окупованих територіях України: Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Під заборону потрапляють дачі та бізнес на землі

Один із законопроєктів, який пройшов вже друге читання в Держдумі, передбачає жорсткі обмеження на використання садових і городніх ділянок. на малий приватний бізнес, зокрема, і тлі економічного спаду.

Допомога бездомним тваринам під загрозою штрафів

Паралельно в Держдумі просувається ініціатива про заборону годівлі бездомних тварин у громадських місцях. Обмеження можуть торкнутися територій поряд із лікарнями, школами, аптеками, закладами культури та соцобслуговування, а також дитячих та спортивних майданчиків. Пізніше до цього списку додали двори багатоквартирних будинків.

До 22 липня депутати збирають пропозиції від регіональних парламентів, щоб розширити перелік «заборонених зон». До того ж обговорюються заходи покарання за перешкоду вилову тварин і навіть за те, що громадяни не повідомляють владу про бездомних собак та кішок.

Спроба проштовхнути цей закон уже викликала хвилю протестів. Акції пройшли в Хабаровську, Іжевську, Казані та інших містах. У Москві близько тисячі людей вийшли до будівлі адміністрації президента, вимагаючи припинити політику евтаназії та репресії проти зоозахисників.

Інтернет під ковпаком: штрафи за пошуки «не тієї» інформації

Законопроєкт № 755710-8 вводить адміністративну відповідальність за спроби пошуку в інтернеті інформації, забороненої в Росії Він — у другому читанні в Держдумі.

Перші протестні банери у Челябінську. Фото із соцмережі

VPN-сервіси також під прицілом: за їх рекламу фізичним особам буде загрожувати до 80 000 рублів штрафу, а компаніям — до півмільйона. ЗМІ повідомляють, що влада обговорює повномасштабний контроль над інтернет-активністю громадян — включаючи історію пошуків, підказки автозаповнення та навіть перевірку вмісту смартфонів. Виявлення «небажаної» інформації може бути розцінено як адміністративне правопорушення.

Набір нових ініціатив, схоже, лише доповнює зростаючий список законів, спрямованих на придушення свободи слова, підприємництва і навіть базових актів співчуття.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Херсонщини та Запорізької області населення обмежили у правах.

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