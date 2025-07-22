Постраждала місцева мешканка у Родинському внаслідок обстрілу

Прифронтове місто Родинське Покровської громади Донецької області 21 липня опинилося під ударом російських військ. Постраждала місцева жителька. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«21 липня о 06:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) м. Родинське», — йдеться у повідомленні.
В результаті ворожої атаки отримала поранення 64-річну жінку.
Окрім того, росіяни пошкодили багатоквартирний двоповерховий будинок.
Раніше ми писали, що вранці у вівторок, 22 липня, місто Слов'янськ Донецької області зазнало російського обстрілу.
Переможемо цензуру разом!