Постраждала місцева мешканка у Родинському внаслідок обстрілу

Прифронтове місто Родинське Покровської громади Донецької області 21 липня опинилося під ударом російських військ. Постраждала місцева жителька. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«21 липня о 06:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) м. Родинське», — йдеться у повідомленні.



В результаті ворожої атаки отримала поранення 64-річну жінку.



Окрім того, росіяни пошкодили багатоквартирний двоповерховий будинок.



Раніше ми писали, що вранці у вівторок, 22 липня, місто Слов'янськ Донецької області зазнало російського обстрілу.

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