У центрі Слов'янська пролунали вибухи: попередньо, атакували БПЛА

Дим після прильоту у Слов'янську вранці 22 липня. Фото: Слов'янськ-Краматорськ/Тelegram

Імовірно, ударні безпілотники атакували центр Слов'янська вранці 22 липня приблизно о 9:12 та о 9:35. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

«Дуже гучний вибух пролунав приблизно о 9:12 – 9:14 у вівторок, 22 липня. Імовірно, це був ударний дрон — було чути характерний звук пікірування», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вибух стався у центрі міста.

Другий вибух прогримів приблизно о 9:35

Перед цим моніторингові канали попереджали про рух російських безпілотників у бік Слов'янська.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що рано вранці у вівторок, 22 липня, близько 04:40, місто Слов'янськ Донецької області зазнало російського обстрілу. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро осіб.