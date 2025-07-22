Відомо, скільки засуджених жінок і чоловіків воюють на фронті на боці ЗСУ

До Сил оборони приєдналися близько 9500 засуджених, серед них 100 осіб – це жінки. Про це повідомили у пресслужбі Державної кримінально-виконавчої служби України.



«Близько 9 із половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них — чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ», — йдеться у повідомленні.



Зазвичай жінок залучають до підрозділів зв'язку, логістики та медичного забезпечення.



У Державній кримінально-виконавчій службі уточнили, що 55% колишніх засуджених, які потрапили на фронт, відбували покарання у місцях позбавлення волі за майнові злочини.



Крім того, 11% раніше було засуджено за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, 9% було засуджено за заподіяння тілесних ушкоджень, 6% — це колишніх засуджених після ДТП з потерпілими, ще 6% засуджених відбували покарання за вбивства.



Раніше ми писали, що станом на квітень понад вісім тисяч колишніх засуджених, серед них і жінки, і чоловіки, приєдналися до Сил оборони.

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