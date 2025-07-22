РФ вдарила по Краматорську та Слов'янську: багато постраждалих

Окупаційні війська 22 липня атакували Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. В результаті загинула одна дитина, щонайменше 12 цивільних поранено. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
«22 липня 2025 року о 04:40 війська РФ скинули «ФАБ-250» із модулем УМПК на Краматорськ. Засіб поразки потрапив по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу від травм, несумісних із життям, загинув 10-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.
Крім того, у своїх будинках поранено вісім цивільних віком від 20 до 58 років.
У відомстві уточнили, що росіяни атакували двома авіабомбами житлову забудову Слов'янська.
Отримали тілесні ушкодження двоє 39 та 53-річних чоловіків та жінки 53 та 63 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, відкритий перелом та різані рани.
Усім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.
У населених пунктах пошкоджено багатоповерхові будинки та автотранспорт.
Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області росіяни вдарили авіабомбою у житловий будинок та вбили дитину.
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