Російські окупанти за добу атакували три райони Донеччини понад 20 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військовослужбовці минулої доби, 21 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За його словами, постраждали три райони:



Покровський район. У Родинському поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено 2 людини.





Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Шандриголовому поранено людину, пошкоджено будинок; у Зарічному загинула людина. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок , адмінбудівлю і 10 автівок. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 11 приватних будинків, склад, авто і лінію електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська 22 липня атакували Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. В результаті загинула одна дитина, щонайменше 12 цивільних поранено.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях