Росіяни знову обстріляли Слов`янськ: у міській адміністрації розповіли про пошкодження та постраждалого

Окупаційна армія РФ вранці, 22 липня, знову вдарила по Слов'янську Донецької області. За попередньою інформацією, під удар потрапив центр. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Близько 9:30 місто знову зазнало ударів БПЛА типу «Шахед». Три влучення: два в центральній частині, одне — мікрорайон Машмет», — уточнив він.



За словами Ляха, пошкоджено приватні будинки, корпус ДДПУ.



Вже відомо про одного постраждалого.







Раніше ми писали, що вранці росіяни атакували двома авіабомбами житлову забудову Слов'янська. Отримали тілесні ушкодження двоє 39 та 53-річних чоловіків та жінки 53 та 63 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, відкритий перелом та різані рани.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях