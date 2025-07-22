Су-27 ЗСУ вдарив по ангарах із живою силою РФ у Часовому Яру

Момент удару Су-27 ЗСУ по промзоні Часового Яру.

Винищувач Су-27 ЗСУ вдарив по місцю розвантаження живої сили, боєкомплекту, провізії та техніки російських окупантів. Про це повідомили в блозі Повітряних сил України «Соняшник».



За даними військового архіву War Archive, український винищувач двома авіабомбами вразив ангар з особовим складом ЗС РФ у Часовому Яру Донецької області.



«Наша розвідка відстежила, як росіяни скупчувалися в розбитих приміщеннях промзони. За пару днів ворог підтягнув чимало "м'яса" на мототехніці та навіть якісь криві сараї на колесах. Однак наші аси внесли свої корективи в плани ворога», — йдеться в повідомленні пілотів.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два засоби РВіА (ракетних військ і артилерії) російських окупантів. Загальні втрати ворога за добу склали 1090 осіб.