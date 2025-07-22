Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівки

У вівторок, 22 липня, російські війська вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни атакували місто о 06:30 із ствольної артилерії по місту Костянтинівці.



«Поранена одна цивільна людина. Пошкоджено фасад приватного будинку», – уточнив начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ вранці, 22 липня, знову вдарила по Слов'янську на Донеччині. За попередньою інформацією, під удар потрапив центр.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях