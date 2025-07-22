Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівки

У вівторок, 22 липня, російські війська вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, росіяни атакували місто о 06:30 із ствольної артилерії по місту Костянтинівці.
«Поранена одна цивільна людина. Пошкоджено фасад приватного будинку», – уточнив начальник адміністрації.
Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ вранці, 22 липня, знову вдарила по Слов'янську на Донеччині. За попередньою інформацією, під удар потрапив центр.
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