З початку літа на окупованій частині Донеччини потонули 10 осіб

Десять осіб потонули на окупованій території Донеччини з початку літа. Про це повідомляє окупаційне видання ДАН із посиланням на рятувальників.
Як приклад наводиться один з останніх випадків: у неділю чоловік пішов на водойму в Макіївці і зник.
Згодом його тіло водолази знайшли на глибині двох метрів за три метри від берега.
Раніше повідомлялося, що через проблеми із забезпеченням населення водою чиновникам угруповання «ДНР» заборонили йти у відпустку.
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