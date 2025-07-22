З початку літа на окупованій частині Донеччини потонули 10 осіб

Десять осіб потонули на окупованій території Донеччини з початку літа. Про це повідомляє окупаційне видання ДАН із посиланням на рятувальників.

Як приклад наводиться один з останніх випадків: у неділю чоловік пішов на водойму в Макіївці і зник.

Згодом його тіло водолази знайшли на глибині двох метрів за три метри від берега.

Раніше повідомлялося, що через проблеми із забезпеченням населення водою чиновникам угруповання «ДНР» заборонили йти у відпустку.