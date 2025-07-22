На Донеччині розкрили незаконний видобуток вугілля на 5 млрд гривень: справу передали до суду

5 мільярдів гривень на незаконному видобутку вугілля на Донеччині. Фото: ГБР

До суду передали справу про незаконний видобуток вугілля в Краматорському районі Донецької області. Збитки державі склали понад 5 млрд грн. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).



Слідство встановило, що група осіб з грудня 2021 року по листопад 2024 року незаконно добували вугілля на території, що прилягає до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине, Краматорського району Донецької області.





«Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 рокі, однак так і не розпочало відповідні роботи. Цим скористалась група осіб, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію», — йдеться у повідомленні.



Окрім ініціатора, до її складу входило 8 осіб, які займалися технічним забезпеченням видобутку вугілля, охороною території, контролем роботи шахтарів, веденням обліку та реалізацією незаконно видобутого вугілля на глибині близько 80 метрів.



Організатор домовився з головою місцевої територіальної громади, яка допомогла захопити земельну ділянку, на якій вони видобували вугілля, підробивши документи про передачу його в оренду підконтрольному організатору підприємству.



За майже три роки учасники цієї злочинної організації легалізували понад 80 000 тонн незаконно видобутого вугілля шляхом продажу фізичним та юридичним особам.



Фігурантам інкримінуються злочини за ст. 255 (злочинна організація), ст. 240 (незаконний видобуток вугілля), ст. 206 (перешкоджання законній господарській діяльності), ст. 209 (легалізація майна), ст. 358 (підроблення документів та їх використання) КК України.



Раніше ми писали, що співробітники ДБР разом із Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції затримали підприємця із Луганської області.

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