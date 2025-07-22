Голлівудський кіноактор Стівен Сігал залишив один із своїх останніх проектів у РФ

Стівен Сігал. Фото: ТАСС

Американський актор Стівен Сігал, який отримав громадянство РФ у 2016 році, перервав зв'язок з одним із останніх своїх проектів у Росії.

Про це повідомила газета «Комерсант» 22 липня.

За даних ЄДРЮО (Єдиний державний реєстр юридичних осіб) випливає, що 17 липня Сігал залишив посаду гендиректора ТОВ «П'ять елементів».

Раніше Стівен Сігал вийшов з інших російських компаній — ТОВ «Російські ярмарки», ТОВ «Стівен Сігал груп» та ТОВ «Гірки інвестмент компані», пише видання.

Зазначається, що у Стівена Сігала залишається 26% часткою ТОВ «Гірки холдинг компані», яка планує збудувати Міжнародний центр східних єдиноборств.

Ця компанія у 2022 році отримала від влади Московської області 8,2 га на Рубльово-Успенському шосе на будівництво центру єдиноборств.