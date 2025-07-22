Сірі зони зростають: оборона не встигає закривати дірки

DeepState повідомив про посилення тиску з боку російських військ та зміни в тактиці бойових дій.

Фіксація противника в різних точках, які знаходяться вже в тилу від лінії зіткнення. ФОТО: DeepState

Противник дедалі частіше діє малими групами, проникаючи у тил українських позицій. Їхня мета — закріпитися і підготувати шлях для наступної хвилі. Найчастіше такі групи знищуються українською артилерією чи дронами, проте подібні спроби розпорошують сили оборони та дозволяють ворогові просуватися, пишуть аналітики DeepState.

Головна проблема — нестача людей на лінії фронту. Оборонні позиції не встигають закривати, чим користується противник. У результаті зростають «сірі зони» — ділянки, контроль над якими не визначено. Будь-яка з них будь-якої миті може стати ворожою.



DeepState підкреслює: кожна мітка на карті — це відповідальність, і позначати просування лише відеозасобом недостатньо. Але якщо ворог може проникати в такі зони, значить ризик їх втрати реальний. Приклад — ситуація у Покровську.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати російські ДРГ у Покровську: у DeepState відповіли , як окупанти прорвалися до міста.