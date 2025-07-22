Україна і Росія мають провести попередню роботу перед зустріччю президентів — Пєсков

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна мають провести підготовчу роботу, перш ніж обговорювати можливу зустріч лідерів двох країн.
«Тема переговорів є досить складною. Крім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті самі проекти меморандумів, якими обмінялися під час другого раунду. Тому спочатку доведеться багато попрацювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому та найвищому рівні», — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про можливу зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського (цитата «Ви слухали Маяк»).
Пєсков не став уточнювати, у який день може пройти третій раунд переговорів Росії та України в Стамбулі.
«Сподіваємося, що це відбудеться цього тижня», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 липня, оголосив про формування української делегації для переговорів із Росією, яку очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Про це він заявив за результатами наради, присвяченої очікуваним результатам переговорного процесу.
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