Суд зобов'язав провести медогляд Нелі Штепи

Київський райсуд Полтави зобов'язав провести медобстеження екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Про це повідомляє Головком.



За даними прокуратури, вона довго перебуває на лікуванні, через що суд у справі про зазіхання на територіальну цілісність України не може розпочатися по суті з лютого 2023 року.



Комісія лікарів із Краматорської лікарні №2 має оцінити, чи здатна Штепа брати участь у засіданнях. Також зазначено, що препарати, які вона приймає, можуть впливати на її свідомість. Наступне засідання призначене на 19 серпня.



Зазначається, що судовий розгляд триває з 2014 року. Після початку війни справу передали із Харкова до Полтави за рішенням Верховного суду.

Нагадаємо, справа вже понад десять років передається з одного суду до іншого. А Київський райсуд Полтави, куди його передали 2022 року, поки що не розпочав розгляд по суті. Також «Новини Донбасу» раніше повідомляли, що щодо Нелі Штепи досі діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд призначив його ще 21 липня 2021 року, хоча на початку розгляду справи вона була під вартою.