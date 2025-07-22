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Суд зобов'язав провести медогляд Нелі Штепи

22 липня 2025, 15:49

Суд зобов'язав провести медогляд Нелі Штепи

Суд зобов'язав провести медогляд Нелі Штепи

Київський райсуд Полтави зобов'язав провести медобстеження екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Про це повідомляє Головком.

За даними прокуратури, вона довго перебуває на лікуванні, через що суд у справі про зазіхання на територіальну цілісність України не може розпочатися по суті з лютого 2023 року.

Комісія лікарів із Краматорської лікарні №2 має оцінити, чи здатна Штепа брати участь у засіданнях. Також зазначено, що препарати, які вона приймає, можуть впливати на її свідомість. Наступне засідання призначене на 19 серпня.

Зазначається, що судовий розгляд триває з 2014 року. Після початку війни справу передали із Харкова до Полтави за рішенням Верховного суду.

Нагадаємо, справа вже понад десять років передається з одного суду до іншого. А Київський райсуд Полтави, куди його передали 2022 року, поки що не розпочав розгляд по суті. Також «Новини Донбасу» раніше повідомляли, що щодо Нелі Штепи досі діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд призначив його ще 21 липня 2021 року, хоча на початку розгляду справи вона була під вартою.

@novosti.dn.ua

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