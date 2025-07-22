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Готуються нові етапи обміну полоненими з Росією

22 липня 2025, 16:04

Готуються нові етапи обміну полоненими з Росією

Зеленський анонсував ще кілька етапів обмінів полоненими Зеленський анонсував ще кілька етапів обмінів полоненими

Президент Володимир Зеленський 22 липня заслухав доповіді про проведені етапи обмінів полоненими та тих, що готуються. Про це він повідомив в телеграм.

«Чекаємо кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі у Стамбулі та продовжуємо інші наші дії для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучено всі необхідні сили та інститути», — написав глава держави.

Зеленський подякував усім структурам, які до цього залучені, зокрема, ГУР, Міністерство внутрішніх справ, команда ОП, СБУ, омбудсмен, команді Координаційного штабу.

За словами президента, упродовж весни-літа цього року вдалося значно активізувати обміни. Серед звільнених із полону є люди, які перебували у категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувалися у російських в'язницях та таборах від часу до повномасштабної війни.

«Саме тому наша команда перевіряє інформацію щодо кожного прізвища. Шукаємо всіх наших. Окремо сьогодні доповіли про заходи щодо реабілітації повернутих із полону, а також про роботу, яка ведеться щодо розслідування злочинів проти українських полонених», — резюмував Зеленський.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону сьогодні додому повернулися українські військові.

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