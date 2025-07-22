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БПЛА РФ вдарив по дитячому майданчику в Сумах

22 липня 2025, 16:16

БПЛА РФ вдарив по дитячому майданчику в Сумах

Удар по дитячому садочку. Удар по дитячому садочку.

Дитячий майданчик і вікна багатоповерхівок було пошкоджено внаслідок удару російських БПЛА по Сумах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Попередньо постраждали двоє людей. Їх госпіталізували», - повідомив він.

На місці триває обстеження території. Працюють усі екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

Пізніше стало відомо, що внаслідок чергового удару російського безпілотника у Сумах загинула 60-річна жінка.

Ворог атакував об'єкт соціальної сфери близько 15:00. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів.

Раніше Сумські пабліки опублікували відео прольоту російських безпілотників «Шахед» над містом.

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