БПЛА РФ вдарив по дитячому майданчику в Сумах

Удар по дитячому садочку.

Дитячий майданчик і вікна багатоповерхівок було пошкоджено внаслідок удару російських БПЛА по Сумах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«Попередньо постраждали двоє людей. Їх госпіталізували», - повідомив він.



На місці триває обстеження території. Працюють усі екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.



Пізніше стало відомо, що внаслідок чергового удару російського безпілотника у Сумах загинула 60-річна жінка.

Ворог атакував об'єкт соціальної сфери близько 15:00. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів.



Раніше Сумські пабліки опублікували відео прольоту російських безпілотників «Шахед» над містом.