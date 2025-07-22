Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація

Пожежа на складі під Мелітополем.

Тим часом під Мелітополем після оголошення бомбової тривоги в окупаційній зоні зафіксовано потужну детонацію. Відео опублікував телеграм-канал Exilenova+.



Наразі уточнюється інформація про влучання. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у селі Семенівка Мелітопольського району було знищено склад окупантів.

«Вторинна детонація приємно розходиться околицями й доходить до самого Мелітополя. Пожежа триває, на місце направлено карети швидкої допомоги», — йдеться в повідомленні.