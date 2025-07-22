Російські військові безпілотником атакували цивільне авто у Щуровому: є поранена

Вранці 22 липня російські війська FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у селі Щурове Лиманської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, внаслідок удару поранення отримала одна людина.



«Ворог зневажає всі закони та звичаї війни. Його мішені – звичайні люди та житлові будинки», – зазначив начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що у МВА розповіли про стан постраждалих внаслідок удару російської авіації по місту Краматорськ на Донеччині.