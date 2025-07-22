У Києві через шквальний вітер впав будівельний кран

У Києві через негоду впав будівельний кран

У понеділок, 22 липня, у Києві на вулиці Глибочицька впав баштовий будівельний кран біля недобудованої багатоповерхівки. Відео опублікував інформаційний портал «РБК-Україна».



Попередньо відомо, що інцидент стався через сильні пориви вітру під час негоди.



Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в столиці з 16:00 22 липня до 08:59 23 липня очікуються грози, град в окремих районах, а також шквали з поривами вітру до 15–20 м/с.



На переважній частині території України оголошено І рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.



Синоптики закликають громадян бути обережними, уникати перебування поблизу старих дерев, рекламних щитів і будівельних кранів. Особливої уважності слід дотримуватися водіям на дорогах.