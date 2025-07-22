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Росія поширює фейк про мера Курахового Романа Падуна: у ЦПД розповіли, що відомо

22 липня 2025, 20:09

Росія поширює фейк про мера Курахового Романа Падуна: у ЦПД розповіли, що відомо

Мер Курахового Роман Падун. Фото: Падун у Фейсбук Мер Курахового Роман Падун. Фото: Падун у Фейсбук

Російська пропаганда намагається дискредитувати й поширює фейк про те, що мер Курахового Роман Падун нібито платив «іноземним найманцям» за обстріли мирного населення з метою звинуватити в цьому Росію. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

У пропагандистському відео «місцеві жителі» стверджують, що місто «навмисно обстрілювали», а мер нібито викликав журналістів для фіксації наслідків ударів. Водночас жодних доказів цих тверджень не надано.

«Як завжди лише постановочні кадри без перевірених фактів. Подібні вкиди – типовий інструмент інформаційної війни РФ. Кремль систематично використовує фальшиві зізнання, фейкові викриття та сфабриковані свідчення, щоб перекласти провину за власні злочини на Україну, приховати військові поразки та виправдати удари по цивільній інфраструктурі», – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, що Росія активізувала пропаганду про «звірства ЗСУ на Донбасі».

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Війна обстріли фейк пропаганда РФ
@novosti.dn.ua

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