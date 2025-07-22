У Донецькій області в ДТП загинув командир бригади «Лють» Максим Казбан

Командир бригади «Лють» Максим Казбан. Фото: Національна поліція

22 липня в ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади «Лють» НПУ Максим Казбан. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.



Вигівський висловив співчуття його рідним та близьким.



«Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найважчий час. Справжній воїн та патріот своєї країни», – зазначив голова НПУ.



Казбана призначили командиром бригади «Лють» у вересні 2024 року. До цього він був заступником комбрига.

Нагадаємо, що 1 липня внаслідок російського ракетного удару по селу Гуляйполя Дніпропетровської області загинув командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ Сергій Захаревич.