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На Торецькому напрямку зменшився тиск російської армії: у ЗСУ відповіли, що там відбувається

22 липня 2025, 22:16

На Торецькому напрямку зменшився тиск російської армії: у ЗСУ відповіли, що там відбувається

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

На Торецькому напрямку порівняно з червнем тиск російських військ не настільки активний. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

Однак, за його словами, окупанти намагаються вибудовувати плацдарм у напрямку міста Костянтинівка.

«І загалом ворог не може собі дозволити так активно штурмувати на цьому напрямку, тому що йому потрібно забезпечувати також і логістику, яку на сьогодні ми активно знищуємо», – зазначив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, з якої сторони російські війська намагаються заходити навпроти міста Покровськ на Донеччині.

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