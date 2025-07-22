На Торецькому напрямку зменшився тиск російської армії: у ЗСУ відповіли, що там відбувається

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

На Торецькому напрямку порівняно з червнем тиск російських військ не настільки активний. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



Однак, за його словами, окупанти намагаються вибудовувати плацдарм у напрямку міста Костянтинівка.



«І загалом ворог не може собі дозволити так активно штурмувати на цьому напрямку, тому що йому потрібно забезпечувати також і логістику, яку на сьогодні ми активно знищуємо», – зазначив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, з якої сторони російські війська намагаються заходити навпроти міста Покровськ на Донеччині.