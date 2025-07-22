На кордоні РФ і Грузії протестували українці, що «застрягли»: один чоловік порізав собі горло

На російсько-грузинському прикордонному пункті «Верхній Ларс» продовжується гуманітарна криза.



Самі люди кажуть, що у відчаї й готові на кардинальні заходи. Один із протестувальників 21 липня порізав собі горло, аби тільки залишити тісний підвал.



Колишні ув'язнені громадяни України, які опинилися у підвалі буферної зони на російсько-грузинському прикордонному пункті «Верхній Ларс», вночі 21 липня піднялися нагору до співробітників прикордонної служби Грузії, щоб провести протест.

За їхніми словами, на протест вийшло від 60 до 70 осіб. Протестувальники вимагали доступу до зони Duty Free, де вони могли б «хоча б купити пляшку води». Також вони заявили про нестачу гуманітарної допомоги від «Червоного Хреста» та повідомили, що на вулицю їх випускають лише на кілька хвилин на день. Чоловіки, які чекають подальшої депортації в Україну або транзитного проїзду в треті країни, вимагали розділити здорових і хворих людей по різних приміщеннях. Адже серед них є люди з туберкульозом, ВІЛ-інфіковані, а також люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися. Протестувальники заявляють, що втомилися від жорстокого поводження.

Один з учасників протесту пошкодив собі горло. Він пояснив свій вчинок тим, що вже двічі купував квитки з Грузії, але прикордонники його не випускали. Швидка допомога приїхала лише через дві години, рану зашили, і чоловіка знову доставили в буферну зону на прикордонний пункт.

Протест завершився тим, що на КПП «Верхній Ларс» приїхав спецзагін зі зброєю та наручниками. Протестувальники були змушені повернутися в підвал, одного з них забрали «в невідомому напрямку», а повернули через п’ять годин зі слідами від наручників. Чоловік стверджує, що його катували.





Українці повідомили, що умови утримання у підвалі погіршилися: якщо раніше їх виводили на прогулянку по троє, то тепер випускають на вулицю та туалет по одному.



Грузія відмовляється пропускати ексув'язнених через кордон, вважаючи їх «загрозою національної безпеки». На одному з відео чоловік, ймовірно, ексув'язнений громадянин України, пояснює прикордоннику, що він «не чинив злочини на території Росії, а скоїв злочин у Криму».

Підвал на КПП функціонує щонайменше з 2023 року, де утримуються українці, депортовані з Росії, але не мають документів для в'їзду в Грузію. Наразі там перебуває близько 80 українських громадян, включаючи колишніх в'язнів, які відбули покарання в Росії, та депортованих з окупованих територій за відмову отримати російський паспорт або співпрацювати з місцевою владою.

В цьому тісному приміщенні немає доступу до свіжого повітря, нормальної їжі та медичної допомоги.

Майбутнє громадян України, які застрягли на кордоні, залишається невизначеним, і вони перебувають у повному невіданні про свою подальшу долю.

19 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що з червня Росія значно збільшила кількість депортованих українських громадян, в основному колишніх ув'язнених, яких доставляють до кордону з Грузією.

«Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їх транзит в Україну через Молдову. Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути наших громадян в Україну», — зазначив Сибіга.

Міністр також наголосив, що немає жодних гарантій, що Росія не збільшить кількість депортованих, і закликав російську сторону передавати українських громадян безпосередньо на кордон з Україною: «Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити».