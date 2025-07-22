Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На кордоні РФ і Грузії протестували українці, що «застрягли»: один чоловік порізав собі горло

22 липня 2025, 21:53

На кордоні РФ і Грузії протестували українці, що «застрягли»: один чоловік порізав собі горло

На кордоні РФ і Грузії протестували українці, що «застрягли»: один чоловік порізав собі горло

На російсько-грузинському прикордонному пункті «Верхній Ларс» продовжується гуманітарна криза.

Самі люди кажуть, що у відчаї й готові на кардинальні заходи. Один із протестувальників 21 липня порізав собі горло, аби тільки залишити тісний підвал.

Колишні ув'язнені громадяни України, які опинилися у підвалі буферної зони на російсько-грузинському прикордонному пункті «Верхній Ларс», вночі 21 липня піднялися нагору до співробітників прикордонної служби Грузії, щоб провести протест.

За їхніми словами, на протест вийшло від 60 до 70 осіб. Протестувальники вимагали доступу до зони Duty Free, де вони могли б «хоча б купити пляшку води». Також вони заявили про нестачу гуманітарної допомоги від «Червоного Хреста» та повідомили, що на вулицю їх випускають лише на кілька хвилин на день. Чоловіки, які чекають подальшої депортації в Україну або транзитного проїзду в треті країни, вимагали розділити здорових і хворих людей по різних приміщеннях. Адже серед них є люди з туберкульозом, ВІЛ-інфіковані, а також люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися. Протестувальники заявляють, що втомилися від жорстокого поводження.

Один з учасників протесту пошкодив собі горло. Він пояснив свій вчинок тим, що вже двічі купував квитки з Грузії, але прикордонники його не випускали. Швидка допомога приїхала лише через дві години, рану зашили, і чоловіка знову доставили в буферну зону на прикордонний пункт.

Протест завершився тим, що на КПП «Верхній Ларс» приїхав спецзагін зі зброєю та наручниками. Протестувальники були змушені повернутися в підвал, одного з них забрали «в невідомому напрямку», а повернули через п’ять годин зі слідами від наручників. Чоловік стверджує, що його катували.



Українці повідомили, що умови утримання у підвалі погіршилися: якщо раніше їх виводили на прогулянку по троє, то тепер випускають на вулицю та туалет по одному.

Грузія відмовляється пропускати ексув'язнених через кордон, вважаючи їх «загрозою національної безпеки». На одному з відео чоловік, ймовірно, ексув'язнений громадянин України, пояснює прикордоннику, що він «не чинив злочини на території Росії, а скоїв злочин у Криму».

Підвал на КПП функціонує щонайменше з 2023 року, де утримуються українці, депортовані з Росії, але не мають документів для в'їзду в Грузію. Наразі там перебуває близько 80 українських громадян, включаючи колишніх в'язнів, які відбули покарання в Росії, та депортованих з окупованих територій за відмову отримати російський паспорт або співпрацювати з місцевою владою.

В цьому тісному приміщенні немає доступу до свіжого повітря, нормальної їжі та медичної допомоги.

Майбутнє громадян України, які застрягли на кордоні, залишається невизначеним, і вони перебувають у повному невіданні про свою подальшу долю.

19 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що з червня Росія значно збільшила кількість депортованих українських громадян, в основному колишніх ув'язнених, яких доставляють до кордону з Грузією.

«Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їх транзит в Україну через Молдову. Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути наших громадян в Україну», — зазначив Сибіга.

Міністр також наголосив, що немає жодних гарантій, що Росія не збільшить кількість депортованих, і закликав російську сторону передавати українських громадян безпосередньо на кордон з Україною: «Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити».

ТЕГИ

Місця
Грузія РФ
Інше
депортація
Люди
ув'язнені

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
14:33
Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська
13:36
На етапі помер найстарший в'язень Кремля з Енергодару
12:49
З початку літа на окупованій частині Донеччини потонули 10 осіб
10:30
Крим: окупанти замаскували мобільну вогневу точку у Севастополі серед багатоповерхівок
10:30
Безпілотник атакував Петрівський район окупованого Донецька: постраждали пожежники
09:44
Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок
09:33
РФ евакуює зенітний полк у Севастополі через загрозу ударів ЗСУ
16:13
У Торезі втекли «бойові» віслюки, яких тримали окупанти
15:37
В Донецьку через проблеми з водою «міністрам» та іншим членам «ДНР» заборонили йти у відпустку
11:07
Окупанти збирають дані на ТОТ під виглядом списання комунальних боргів
15:05
Донецьк, Макіївка та Маріуполь без води: «ДНР» переходить на обмежений режим подачі
14:07
Обіцяли сталь, а залишилися уламки: металургія Донбасу після захоплення РФ
10:42
Підлітків, які загинули в окупованому Бердянську, нагороджено посмертно
16:52
Захоплений Донецьк пообіді потрапив під обстріл
14:32
У районі ЗАЕС в окупованому Енергодарі видніється дим
19:13
У захопленому Шахтарському загинув чоловік через непогашену цигарку
18:09
«Суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку: її звинувачують «у шпигунстві»
17:47
Окупанти змушують дітей вчити «правильну» російську
11:06
Щури захоплюють Маріуполь через зруйновану каналізацію — «Жовта Стрічка»
усі новини
23:30
Українські морпіхи знищили артилерію російських військ у Донецькій області: кадри
23:04
В Україні розбився винищувач Mirage-2000. Що відомо
22:50
Священника УПЦ МП можуть відправити «за ґрати» на 15 років: він шпигував для ФСБ на Донеччині
22:16
На Торецькому напрямку зменшився тиск російської армії: у ЗСУ відповіли, що там відбувається
21:53
На кордоні РФ і Грузії протестували українці, що «застрягли»: один чоловік порізав собі горло
21:46
У Донецькій області в ДТП загинув командир бригади «Лють» Максим Казбан
20:49
У ЗСУ розповіли, з якої сторони російські війська намагаються заходити навпроти Покровська
20:09
Росія поширює фейк про мера Курахового Романа Падуна: у ЦПД розповіли, що відомо
19:14
Російська армія намагалася прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку: окупанти зазнали втрат
17:57
У Києві через шквальний вітер впав будівельний кран
17:46
Російські військові безпілотником атакували цивільне авто у Щуровому: є поранена
17:29
Удар авіації по Краматорську: у МВА розповіли про стан постраждалих
17:23
Росія атакувала об'єкти газовидобутку України дронами
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
16:32
Окупанти двічі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження
16:16
БПЛА РФ вдарив по дитячому майданчику в Сумах
16:04
Готуються нові етапи обміну полоненими з Росією
15:49
Суд зобов'язав провести медогляд Нелі Штепи
15:46
Україна і Росія мають провести попередню роботу перед зустріччю президентів — Пєсков
15:15
Винищувачі ЗСУ випадково перетнули кордон із Румунією
усі новини
ВІДЕО
Удар по окупантах на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські морпіхи знищили артилерію російських військ у Донецькій області: кадри
22 липня, 23:30
На кордоні РФ і Грузії протестували українці, що «застрягли»: один чоловік порізав собі горло На кордоні РФ і Грузії протестували українці, що «застрягли»: один чоловік порізав собі горло
22 липня, 21:53
У Києві через негоду впав будівельний кран У Києві через шквальний вітер впав будівельний кран
22 липня, 17:57
Пожежа на складі під Мелітополем. Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
22 липня, 17:00
Проліт винищувача над Румунією Винищувачі ЗСУ випадково перетнули кордон із Румунією
22 липня, 15:15
Проліт «Шахеда» над Сумами. Суми атакували «Шахеди»: у місті прогриміли вибухи
22 липня, 14:18
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір