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Священника УПЦ МП можуть відправити «за ґрати» на 15 років: він шпигував для ФСБ на Донеччині

22 липня 2025, 22:50

Священника УПЦ МП можуть відправити «за ґрати» на 15 років: він шпигував для ФСБ на Донеччині

Обвинувачений священник УПЦ МП. Фото: СБУ Обвинувачений священник УПЦ МП. Фото: СБУ

СБУ направила до суду справу клірика УПЦ МП, який шпигував для ФСБ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ МП завербувала ФСБ через його доньку, яка мешкає в Росії та писала листа голові Кремля Володимиру Путіну на отримання громадянства Росії для її матері та сестри з України.

Після відправлення кореспонденції до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею «евакуювати» його родину у РФ з оформленням громадянства країни-агресора та допомогою «на перших порах».

Погодившись на пропозицію, обвинувачений почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі. За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони України цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Співробітники СБУ зірвали наміри росіян і затримали священника, не давши йому відправити «звіт» із розвідданими у ФСБ.

Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Священник перебуває під вартою. Йому загрожує від 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ та ГРУ, вони готували нові удари по місту Краматорськ на Донеччині.

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