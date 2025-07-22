В Україні розбився винищувач Mirage-2000. Що відомо

Дим після падіння винищувача Mirage-2000. Фото: соцмережі

Ввечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 відбулася відмова авіаційної техніки. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Про відмову техніки пілот доповів керівнику польотів.



«Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика. Його стан стабільний. На землі без постраждалих», – заявили у ПС.



Призначена спеціальна комісія для встановлення причин авіаційної події.

Нагадаємо, що 1 липня розбився винищувач-бомбардувальник Су-34 у Нижньогородській області РФ.