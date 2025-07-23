Російська армія просунулася поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини – DeepState

Просування росіян поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу сіл Олександроград, Комар та Воскресенка у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ці населені пункти знаходяться неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини.



Окупанти також просунулися біля сіл Диліївка, Торське та Карпівка Донецької області.



Крім того, російська армія просунулася у селі Леонідівка на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Новопавлівському напрямку зафіксували дев'ять атак загарбників, на Торецькому – 13, на Лиманському – 21.

Нагадаємо, що на Торецькому напрямку зменшився тиск російської армії.