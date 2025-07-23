Вночі безпілотники атакували підприємство у Краматорську: виникла пожежа

Російські дрони вночі вдарили по підприємству в Краматорську: виникла пожежа

У ніч проти 23 липня російські БПЛА вдарили по цивільній інфраструктурі у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомляють місцеві канали.

Зазначається, що було атаковано фабрику кованих меблів у районі заводу «Енергомашспецсталь».

Після удару безпілотників виникла пожежа на складі.

Попередньо, люди в результаті атаки не постраждали.

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у Краматорську Донецької області росіяни вдарили авіабомбою у житловий багатоповерховий будинок та вбили 10-річну дитину. Ще п'ятеро людей дістали поранення.