Стало відомо, хто з депутатів Донеччини та Луганщини голосував за законопроект про обмеження незалежності НАБУ та САП

П'ять депутатів-мажоритарників із Донецької та Луганської областей проголосували за законопроект №12414, окремі пункти якого ліквідують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Жоден із 12 нардепів, які мають мандат та обраних по округах у Донецькій та Луганській областях, не проголосував проти, звернуло увагу видання «Суспільне Донбас».
Про це стало відомо із поіменного списку голосування, який оприлюднили на сайті Верховної ради 22 липня.
Валерій Гнатенко —депутат, обраний від забороненої у 2022 році партії ОПЗЖ по 49 виборчому округу (Дружківка, Костянтинівка та населені пункти колишніх Костянтинівського та Покровського районів);
Олександр Ковальов —депутат, обраний по 51 виборчому округу (частина Горлівки та частина Бахмутського району, які окуповані);
Олексій Кузнєцов —депутат, обраний від політичної партії «Слуга народу» по 106 виборчому округу (Сєвєродонецьк, окупована з 2014 року Кадіївка та частина Попаснянського району);
Олександр Сухов — депутат, обраний по 107 виборчому округу (Лисичанськ, частина Попаснянського району та частина окупованої з 2014 року Кадіївки та Первомайська) від забороненої нині політичної партії «Наш край»;
Сергій Вельможний — депутат, обраний від забороненої нині політичної партії «Наш край» по 112 виборчому округу (Рубіжне та частина Попаснянського району).
Муса Магомедов — депутат обраний від «Опозиційного блоку» по 45 виборчому округу (Авдіївка та окуповані з 2014 року Ясинувата та частина Донецька);
Євген Яковенко – депутат обраний від ВО «Батьківщина» по 52 виборчому округу (Торецьк та частини окупованих Горлівки та Дебальцевого);
Сергій Магера —депутат, обраний від «Опозиційного блоку» по 58 виборчому округу (Приморський та Центральний райони Маріуполя);
Вікторія Гриб —депутат, обраний від «Опозиційного блоку» по 105 виборчому округу (Щастя Луганської області).
Федір Христенко, Сергій Шахов та Олександр Лукашев під час голосування за законопроект були відсутні.
Довідка: Законопроект №12414 передбачає, що Генеральний прокурор:
Також керівник САП втратить право входити до групи прокурорів — це вирішуватиме лише Генпрокурор.
У НАБУ заявили, що ці зміни фактично знищують незалежність антикорупційних органів, які з 2015 року будувалися за підтримки міжнародних партнерів.
Вчора увечері президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.
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