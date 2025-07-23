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Стало відомо, хто з депутатів Донеччини та Луганщини голосував за законопроект про обмеження незалежності НАБУ та САП

23 липня 2025, 09:53

Стало відомо, хто з депутатів Донеччини та Луганщини голосував за законопроект про обмеження незалежності НАБУ та САП

Стало відомо, хто з депутатів Донеччини та Луганщини голосував за законопроект про обмеження незалежності НАБУ та САП

П'ять депутатів-мажоритарників із Донецької та Луганської областей проголосували за законопроект №12414, окремі пункти якого ліквідують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Жоден із 12 нардепів, які мають мандат та обраних по округах у Донецькій та Луганській областях, не проголосував проти, звернуло увагу видання «Суспільне Донбас».

Про це стало відомо із поіменного списку голосування, який оприлюднили на сайті Верховної ради 22 липня.

Проголосували «за»:

Валерій Гнатенко —депутат, обраний від забороненої у 2022 році партії ОПЗЖ по 49 виборчому округу (Дружківка, Костянтинівка та населені пункти колишніх Костянтинівського та Покровського районів);

Олександр Ковальов —депутат, обраний по 51 виборчому округу (частина Горлівки та частина Бахмутського району, які окуповані);

Олексій Кузнєцов —депутат, обраний від політичної партії «Слуга народу» по 106 виборчому округу (Сєвєродонецьк, окупована з 2014 року Кадіївка та частина Попаснянського району);

Олександр Сухов — депутат, обраний по 107 виборчому округу (Лисичанськ, частина Попаснянського району та частина окупованої з 2014 року Кадіївки та Первомайська) від забороненої нині політичної партії «Наш край»;

Сергій Вельможний — депутат, обраний від забороненої нині політичної партії «Наш край» по 112 виборчому округу (Рубіжне та частина Попаснянського району).

Не голосували:

Муса Магомедов — депутат обраний від «Опозиційного блоку» по 45 виборчому округу (Авдіївка та окуповані з 2014 року Ясинувата та частина Донецька);

Євген Яковенко – депутат обраний від ВО «Батьківщина» по 52 виборчому округу (Торецьк та частини окупованих Горлівки та Дебальцевого);

Сергій Магера —депутат, обраний від «Опозиційного блоку» по 58 виборчому округу (Приморський та Центральний райони Маріуполя);

Вікторія Гриб —депутат, обраний від «Опозиційного блоку» по 105 виборчому округу (Щастя Луганської області).

Федір Христенко, Сергій Шахов та Олександр Лукашев під час голосування за законопроект були відсутні.

Довідка: Законопроект №12414 передбачає, що Генеральний прокурор:

  • отримає право надавати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ;
  • зможе отримати доступ до всіх справ НАБУ або надати такий доступ іншому прокурору;
  • матиме право закривати розслідування на вимогу сторони захисту, вирішувати спори про підслідність та підписувати підозри високопосадовцям;
  • зможе передавати справи НАБУ іншим правоохоронним органам

Також керівник САП втратить право входити до групи прокурорів — це вирішуватиме лише Генпрокурор.

У НАБУ заявили, що ці зміни фактично знищують незалежність антикорупційних органів, які з 2015 року будувалися за підтримки міжнародних партнерів.

Вчора увечері президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.

Переможемо цензуру разом!

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