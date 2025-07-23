Зеленський затвердив делегацію України для нових переговорів з Росією у Стамбулі. Хто у її складі

Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію України для участі у переговорах з представниками Російської Федерації у Стамбулі. Про це стало відомо з указу президента №539/2025.
До складу делегації увійшли:
- Рустем Умєров – голова делегації та секретар Ради національної безпеки та оборони України;
- Олександр Бевз – радник голови Офісу президента України;
- Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ;
- Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;
- Юрій Ковбаса – представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у системі органів сектору безпеки та оборони;
- Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача Збройних сил України;
- Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Євген Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки;
- Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника Управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ;
- Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;
- Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про те, що нові переговори між Україною та Росією відбудуться 23 липня у Туреччині.
Також президент назвав головні теми нових переговорів між Києвом та Москвою.