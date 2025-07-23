Зеленський затвердив делегацію України для нових переговорів з Росією у Стамбулі. Хто у її складі

Президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію України для участі у переговорах з представниками Російської Федерації у Стамбулі. Про це стало відомо з указу президента №539/2025.



До складу делегації увійшли:

Рустем Умєров – голова делегації та секретар Ради національної безпеки та оборони України;

Олександр Бевз – радник голови Офісу президента України;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;

Юрій Ковбаса – представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у системі органів сектору безпеки та оборони;

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача Збройних сил України;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

Євген Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника Управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про те, що нові переговори між Україною та Росією відбудуться 23 липня у Туреччині.



Також президент назвав головні теми нових переговорів між Києвом та Москвою.