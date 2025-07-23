Ударні безпілотники вночі знову атакували Слов'янськ

Місто Слов'янськ Донецької області знову було атаковане ударними безпілотниками. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«У ніч проти середи, 23 липня, Слов'янськ знову зазнав ворожого обстрілу. Удар дрона-камікадзе припав поза межами міста, в районі вулиці Літературної. На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що 22 липня упродовж дня російські безпілотники кілька разів атакували Слов'янськ. Внаслідок цього постраждали люди, є руйнування.