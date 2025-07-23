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Прокуратура заочно оголосила підозру «військкому ДНР»

23 липня 2025, 10:48

Прокуратура заочно оголосила підозру «військкому ДНР»

Підозрюваний у примусовій мобілізації жителів Донеччини. Підозрюваний у примусовій мобілізації жителів Донеччини.

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому підприємцю з Донецька, який після окупації став «військкомом» у лавах так званої «ДНР».

Він організовував примусову мобілізацію жителів Будьонівського, Ленінського та Пролетарського районів до лав російських окупаційних формувань.

У 2023–2024 роках підозрюваний керував всім процесом — від постановки на облік до посилання на фронт. Відмовників залякували кримінальним переслідуванням і тиском з боку силовиків.

Його дії кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). За це загрожує до 12 років ув'язнення.

Примусова мобілізація на окупованих територіях заборонена Женевською та Гаазькою конвенціями.

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