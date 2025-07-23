Зеленський грає з вогнем у відносинах із США, підписавши закон про НАБУ та САП — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: LTR

Президент України Володимир Зеленський, підписавши закон, що скасовує незалежність двох антикорупційних відомств — Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), — грає з вогнем у відносинах зі США, чиє керівництво висловлювало стурбованість з приводу прозорості витрачених на допомогу Київ коштів.

У вівторок Верховна рада підтримала проект, який скасовує незалежність двох названих відомств. Згодом Зеленський підписав відповідний закон.

Видання нагадує, що Трамп у лютому висловив стурбованість відсутністю прозорого звіту про те, куди йдуть витрачені Вашингтоном на підтримку України сотні мільярдів доларів.

Радник Білого дому з нацбезпеки Майк Уолтц у квітні заявив, що Україна була і залишається однією з найбільш корумпованих країн у світі, і що потрібно уважно стежити за коштами, що їй передаються.

«Зеленський, можливо, грає з вогнем, враховуючи минулі заяви Трампа про те, що Україна вкрай корумпована, а Зеленський — "диктатор без виборів"», — йдеться у повідомленні на порталі.

Раніше Трамп написав у соцмережі Truth Social, що належить йому, що Зеленський відмовляється проводити вибори, оскільки його підтримка в українських опитуваннях вкрай низька, і єдине, що він справді вмів робити, — це грати на слабкостях експрезидента США Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з народних депутатів від Донеччини та Луганщини проголосував за законопроект, який обмежує незалежність НАБУ та САП.