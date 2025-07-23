Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі відбудуться сьогодні ввечері — ЗМІ

На вечір 23 липня заплановано черговий раунд переговорів делегацій України та РФ у Стамбулі. Архівне фото

Третій раунд переговорів України та Росії у Стамбулі, ймовірно, відбудеться 23 липня ввечері. Українські ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, зустріч розпочнеться о 19:00 — такий час назвали у пресслужбі адміністрації президента Туреччини.

«Інтерфакс» з посиланням на джерела також пише про те, що переговори заплановані на вечір середи, але не називає точний час.

Раніше дату 23 липня називав президент України Володимир Зеленський, у Москві це не підтверджували та не заперечували.

Напередодні нового раунду переговорів Зеленський доповнив склад української делегації, до неї увійшли 14 осіб замість 12.

Делегацію знову очолює Рустем Умєров — уже на посаді голови Ради національної безпеки і оборони, а не міністра оборони.

Російські ЗМІ пишуть, що склад російської делегації не змінився і її знову очолить Володимир Мединський.