МіГ-29 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по операторах російських БПЛА

Будівля після авіаудару МіГ-29 по дроноводах окупантів.

Український винищувач МіГ-29 завдав високоточного авіаудару GBU-62 JDAM-ER по будівлі, в якій перебували оператори російських БПЛА. Про це повідомили в блозі пілотів Повітряних сил ЗС України «Соняшник».

Місце удару позначено зеленим маркером.

За попередніми даними, приміщення було виділено під потреби російських дроноводів. Удар завдали вже після заїзду військових і підтвердження їхньої присутності.



Інформацію про ураження цілі також підтвердив проєкт War Archive, зазначивши, що бомба JDAM-ER вразила будівлю в селищі Глушково, куди прибули російські оператори.

Нагадаємо, раніше український Су-27 атакував ангари з особовим складом армії РФ у районі Часового Яру.