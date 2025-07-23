Обмеження НАБУ та САП: у міжнародному фонді «Відродження» виступили проти ухваленого закону

Результати голосування за законопроєкт №12414 Фото: народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм

Міжнародний фонд «Відродження» вважає ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414 і підписання його президентом Володимиром Зеленським критичною помилкою, що ставить під сумнів подальшу боротьбу з корупцією в Україні та її шлях до ЄС. Про це повідомили у МФ «Відродження».



Представники фонду переконані, що удар по незалежності антикорупційних органів може стати першим кроком на шляху демонтажу демократичних інституцій в Україні, які стали одним із надбань Революції Гідності.



«Це наближає нас до авторитарного ворога, проти якого ми боремося та у боротьбі з яким так багато українців віддали свої життя. Ми закликаємо скасувати цей закон, повернути НАБУ та САП їхню незалежність та зупинити спроби ослаблення демократії в Україні», – зазначили у МФ «Відродження».

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП, а ввечері того ж дня Зеленський його підписав. Вже 23 липня закон набув чинності.